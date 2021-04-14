В Татарстане паводок стал причиной подтопления низководного моста и нескольких участков

Низководный мост оказался подтоплен Фото: МЧС Татарстана

Рано утром 14 апреля пришло сообщение о том, что талыми водами затопило придомовую территорию на улице Кленовой в деревне Тимофеевка в Высокогорском районе республики.

Сотрудники МЧС Татарстана, прибыв на место ЧП, установили, что из-за повышения температуры начал таять снег и лед, произошел резкий подъëм уровня воды в реке Сула.

- В результате подъëма уровня воды произошло подтопление временного низководного моста - перелив над мостом составляет 15 сантиметров и двух придомовых

территорий частных домов, сами дома не подтоплены, - сообщили в ведомстве. - Сообщение с населенным пунктом не нарушено, имеется пешеходный мост.

Для обеспечения противопожарного контроля выставлена одна автоцистерна отдельного поста ГКУ "Пожарная охрана РТ", дежурят два человека. В деревне Тимофеевка есть магазин, продуктами обеспечен, и временный фельдшерский пункт, который также обеспечен медикаментами.