В Татарстане во время пожара погиб 79-летний пенсионер

С места происшествия Фото: МЧС Татарстана

Пожар в селе Нармонка в Лаишевском районе республики начался 13 апреля в 1.34. Пламя заметили жители села, и сразу вызвали пожарных. К приезду специалистов деревянный дом полыхал открытым огнем. Соседи сразу сообщили, что в горящем здании может находиться 79-летний владелец. Мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере и злоупотреблял спиртными напитками. На улице в момент тушения огня его не было.

Дом выгорел полностью, общая площадь возгорания составила 25 квадратных метров.

- Во время разборов завалов были обнаружены останки хозяина, - сообщили в МЧС Татарстана. - Причина пожара устанавливается.