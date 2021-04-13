На суде Роберт Мусин заявил, что знал о банкротстве Татфондбанка еще осенью 2016 года

Суд пока находится в стадии допроса экс-банкира. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рассмотрение уголовного дела экс-банкира Роберта Мусина идет к завершению. Так, на допросе в суде обвиняемый в причинении ущерба Татфондбанку на сумму более 53 миллиардов рублей сообщил, что знал о банкротстве банка еще осенью 2016 года, когда официально он таковы был признан в апреле 2017-го.

Напомним, среди прочего Мусину вменяют вывод активов и залогов по выданным кредитам перед самым крахом Татфондбанка. Экс-банкир же считает, что возврат имущества залогодателями – крупным татарстанским компаниям, никак уже не мог повлиять на ситуацию с банкротством. Правда, при этом Роберт Мусин отметил, что, несмотря на осознание серьезности положения, он делал все возможное, чтобы Татфондбанк могли финансово оздоровить.

После допроса экс-банкира на суде пройдут прения сторон. В частности, представитель прокуратуры с учетом всех обстоятельств должен будет потребовать для Роберта Мусина определенный вид наказания.

Отметим, что по некоторым случаям вывода из рухнувшего Татфондбанка залогов на миллиарды рублей все еще идут отдельные разбирательства.