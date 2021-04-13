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Происшествия13 апреля 2021 20:25

На суде Роберт Мусин заявил, что знал о банкротстве Татфондбанка еще осенью 2016 года

Официально банк таковым признали в апреле 2017-го
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Суд пока находится в стадии допроса экс-банкира.

Суд пока находится в стадии допроса экс-банкира.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рассмотрение уголовного дела экс-банкира Роберта Мусина идет к завершению. Так, на допросе в суде обвиняемый в причинении ущерба Татфондбанку на сумму более 53 миллиардов рублей сообщил, что знал о банкротстве банка еще осенью 2016 года, когда официально он таковы был признан в апреле 2017-го.

Напомним, среди прочего Мусину вменяют вывод активов и залогов по выданным кредитам перед самым крахом Татфондбанка. Экс-банкир же считает, что возврат имущества залогодателями – крупным татарстанским компаниям, никак уже не мог повлиять на ситуацию с банкротством. Правда, при этом Роберт Мусин отметил, что, несмотря на осознание серьезности положения, он делал все возможное, чтобы Татфондбанк могли финансово оздоровить.

После допроса экс-банкира на суде пройдут прения сторон. В частности, представитель прокуратуры с учетом всех обстоятельств должен будет потребовать для Роберта Мусина определенный вид наказания.

Отметим, что по некоторым случаям вывода из рухнувшего Татфондбанка залогов на миллиарды рублей все еще идут отдельные разбирательства.

Криминал