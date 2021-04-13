В Марий Эл заведующая детсадом за махинацию с «мертвыми душами» на более чем полмиллиона рублей отделалась условным сроком

Вынесенный судом приговор пока не вступил в законную силу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волжском районе 51-летняя заведующая детсадом была признана судом виновной по уголовным статьям: «Мошенничество» и «Служебный подлог». Сообщает следственный комитет Марий Эл.

- Приговором женщине назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно, - рассказали в ведомстве. – Данный приговор пока не вступил в законную силу. В обеспечение гражданского иска и возможной конфискации имущества по ходатайству следователя на автомобиль обвиняемой судом наложен арест.

Так, было доказано, что благодаря «мертвым душам» заведующая с 2010 по 2020 года смогла обмануть районный бюджет на более чем 525 тысяч рублей. Преступная схема была такова – осужденная фиктивно устраивала в детсад женщин на различные должности, а те, не работая и дня, получали зарплату и премии. Правда, все деньги при этом заведующая забирала себе.

Также женщина смогла обогатиться за счет действительно работающих в детсаду уборщицы и воспитательнице. С ее разрешения они периодически не исполняли свои обязанности. Но заведующая все равно внесла это время в табель и забрала себе положенные за это деньги.