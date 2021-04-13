Минстрой Татарстана назвал точную стоимость ремонта дорог в республике на 2021 год

Ремонт проезжей части запланирован на 90 объектах. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Татарстане заключены госконтракты на ремонт всех объектов нацпроекта Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2021 год, сообщает Минтрнас республики.

В ведомстве также назвали и точную стоимость всех запланированных работ – это 12 миллиардов 186 миллионов рублей. Из которых более 9,1 миллиарда от федерального бюджета и 3,074 миллиарда от регионального.

За эти деньги хотят провести ремонт на 90 объектах, четыре из них при этом должны сдать также и в 2022 году. В общей сложности речь идет о ремонте 218 километрах проезжей части.

Это, например, участки автодорог «Казань – Шемордан», «Набережные Челны – Водозабор» - Ильбухтино – Калмия» - «Мензилинск – Биюрган», М-7 «Волга» - Старая Матвеевка, Арск - Большая Атня, Заинск – Бухарай.

Только в Казани намечен ремонт на 11 объектах. Речь, в частности, идет об улицах Гагарина, Маршала Чуйкова, Беломорская, Голубятникова и Магистральная.