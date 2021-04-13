В регионе число летальных исходов болезни достигло 1 292. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

13 апреля в Чувашии подтвердили еще пять смертей от коронавируса, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с распространением инфекции. В регионе число летальных исходов болезни достигло 1 292. Также там за минувшие сутки выявили 43 новых случая заражения коронавируса. Всего с начала пандемии он в Чувашии был обнаружен у 23 351 человека.

Тем временем Минздрав Чувашии, 15 и 16 апреля приглашает жителей Чебоксар привиться от коронавируса в торговом центре, расположенном по адресу: Президентский бульвар, 20. Мобильный пункт вакцинации там будет работать c 14.00 до 18.00. Тех же, кто в этом ТЦ 8 и 9 апреля уже получил первую инъекцию двухкомпонентного препарата «Спутник V», медики ждут для второго укола на том же месте 29 и 30 апреля.