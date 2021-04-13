14 апреля в Казани презентуют концепцию благоустройства Голубых озер

Так может в будущем выглядеть благоустроенный берег. Фото: @kazanka.tatar

В Казани стартуют общественные обсуждения по стратегии развития прибрежных территорий реки Казанка. Так, первой горожанам представят концепцию благоустройства Голубых озер. Произойдет это в эту среду, 14 апреля, в Доме культуры «Кадышево» (ул.Р.Зорге, 6б). Встреча намечена на 18.30.

А на следующий день, 15 апреля, с жителями Казани хотят обсудить техзадание по созданию спортивного парка у «Ак Барс Арены». Встреча начнется в 19.00, пройдет она в 8-м здании КНИТУ-КАИ им.А.Н.Туполева (ул.Четаева, 18а).

Создание спортивного парка с горожанами хотят обсудить в этот четверг. Фото: @kazanka.tatar

Как отмечается, в указанных общественных обсуждениях могут принять как местные жители и собственники земельных участков, так и представители сообществ, а также бизнесмены.