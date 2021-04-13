Татарстан поставил рекорд по числу участников акции «Тотальный диктант - 2021»

В этом году под диктовку участники акции писали текст писателя Дмитрия Глуховского. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане подвели итоги акции «Тотальный диктант - 2021», которая прошла 10 апреля. Республика в этот раз поставила рекорд – диктант написали почти 20 тысяч человек. Только в Казани это сделали свыше шести тысяч жителей. Благодаря чего столица Татарстана по количеству участников акции заняла второе место после Москвы. Также в топ-10 российских городов по этому показателю попали и Набережные Челны. Об этом 13 апреля во время пресс-конференции сообщила член Общественной палаты Татарстана Ирина Александровская.

По ее словам, популярность акции «Тотальный диктант» в республике связана с возрастающим желанием местных жителей, и не только, проверить свои знания. Так, в этот раз текст писателя Дмитрия Глуховского под диктовку в Татарстане также написали и 160 иностранцев. Это в том числе и уроженцы Латинской Америки, Африки и Азии.