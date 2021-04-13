В Казани пациент вышел из поликлиники и умер прямо на ее крыльце

Трогать и переносить тело запретили правоохранители.
Фото: скриншот с видео
Печальную картину наблюдали вчера, 12 апреля, жители Кировского района столицы Татарстана. На крыльце поликлиники №17 лежало тело мужчины.
Возмущенные прохожие поделились фото и видеозаписью в соцсетях: "На пороге медучреждения, что творится?!".
На самом деле тело погибшего мужчины трогать и переносить куда бы то не было запретили сотрудники правоохранительных органов.
- Пациент пришел на прием к своему доктору, который наблюдал его в связи с хроническим заболеванием, - сообщил подробности источник "Комсомолки" в поликлинике. - Уже на улице ему стало плохо, и он скончался. Врач пыталась оказать первую медпомощь, но безрезультатно. Нас попросили никуда не переносить тело, пока на место не приедет следственно-оперативная группа.