В Чистополе полицейские вычислили осквернителей памятников татарским писателям

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Вандализм". Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В прошедшие выходные в Чистополе в сквере «Хэзинэ» на улице Нариманова неизвестные разукрасили три памятника татарских писателей из аэрозольного баллончика, сообщает МВД Татарстана.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена причастность к данному преступлению троих местных жителей в возрасте 14, 15 и 17 лет. Двое из них состоят на учете в отделе по делам несовершеннолетних ОМВД по Чистопольскому району, - рассказали в ведомстве.

Отмечается, что все трое подростков-осквернителей свою вину в содеянном полностью признали. Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении их уголовного дела по статье «Вандализм».