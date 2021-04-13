Казань
Еще
Радио
Казань
Еще
Радио
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия13 апреля 2021 14:32

В Чистополе полицейские вычислили осквернителей памятников татарским писателям

Ими оказались трое местных подростков
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
КомментироватьОставить комментарий
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Вандализм".

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Вандализм".

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В прошедшие выходные в Чистополе в сквере «Хэзинэ» на улице Нариманова неизвестные разукрасили три памятника татарских писателей из аэрозольного баллончика, сообщает МВД Татарстана.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена причастность к данному преступлению троих местных жителей в возрасте 14, 15 и 17 лет. Двое из них состоят на учете в отделе по делам несовершеннолетних ОМВД по Чистопольскому району, - рассказали в ведомстве.

Отмечается, что все трое подростков-осквернителей свою вину в содеянном полностью признали. Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении их уголовного дела по статье «Вандализм».

ЧП