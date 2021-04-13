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Общество13 апреля 2021 14:03

В Казани вагоны метро оформят в честь Года родных языков

Их можно будет наблюдать на маршруте уже в мае
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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В частности, каждый из вагонов казанского метро будет оформлен на татарском, русском, марийском и чувашском языках.

В частности, каждый из вагонов казанского метро будет оформлен на татарском, русском, марийском и чувашском языках.

Фото: Алина НИЗАМОВА

Вагоны в казанском метро оформят в честь объявленного в Татарстане Года родных языков. Они появятся на маршруте уже в мае, сообщила на пресс-конференции зам руководителя Исполкома города Гузель Сагитова.

По ее словам, в частности, каждый из вагонов казанского метро будет оформлен на татарском, русском, марийском и чувашском языках.

При этом Сагитова также отметила, что уже с 26 апреля в том же метрополитене, городских гостиницах и медийных экранах начнут показывать ролики, которые посвящены изучению татарского языка.