В Казани вагоны метро оформят в честь Года родных языков

В частности, каждый из вагонов казанского метро будет оформлен на татарском, русском, марийском и чувашском языках. Фото: Алина НИЗАМОВА

Вагоны в казанском метро оформят в честь объявленного в Татарстане Года родных языков. Они появятся на маршруте уже в мае, сообщила на пресс-конференции зам руководителя Исполкома города Гузель Сагитова.

По ее словам, в частности, каждый из вагонов казанского метро будет оформлен на татарском, русском, марийском и чувашском языках.

При этом Сагитова также отметила, что уже с 26 апреля в том же метрополитене, городских гостиницах и медийных экранах начнут показывать ролики, которые посвящены изучению татарского языка.