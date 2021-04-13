Сдавали квартиру в аренду и выиграли в лотерею: жители Татарстана в 2021 году должны заплатить налогов на 1 миллиард рублей

Физлицам нужно заплатить налоги со своих доходов до 15 июля 2021 года. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Срок подачи декларации 3-НДФЛ - до 30 апреля 2021 год, а сам налог надо заплатить до 15 июля. 23 тысячи жителей республики это уже сделали, осталось еще 90 тысяч. Речь идет о физлицах, которые в 2020 году сдавали квартиры в аренду, продали свое имущество и ценные бумаги, а также получили ценный дар или выиграли в лотерею.

Ожидается, что сумма налогов с этого должна превысить 1 миллиард рублей, сообщил во время брифинга в Кабмине Татарстана руководитель республиканской налоговой службы Марат Сафиуллин.