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Общество13 апреля 2021 13:22

Сдавали квартиру в аренду и выиграли в лотерею: жители Татарстана в 2021 году должны заплатить налогов на 1 миллиард рублей

О своих доходах отчитались уже 23 тысячи жителей республики
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Физлицам нужно заплатить налоги со своих доходов до 15 июля 2021 года.

Физлицам нужно заплатить налоги со своих доходов до 15 июля 2021 года.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Срок подачи декларации 3-НДФЛ - до 30 апреля 2021 год, а сам налог надо заплатить до 15 июля. 23 тысячи жителей республики это уже сделали, осталось еще 90 тысяч. Речь идет о физлицах, которые в 2020 году сдавали квартиры в аренду, продали свое имущество и ценные бумаги, а также получили ценный дар или выиграли в лотерею.

Ожидается, что сумма налогов с этого должна превысить 1 миллиард рублей, сообщил во время брифинга в Кабмине Татарстана руководитель республиканской налоговой службы Марат Сафиуллин.