В Татарстане после гибели рабочего под бетонной плитой возбудили уголовное дело

По версии следствия, причиной происшествия стало нарушение технологического процесса.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
В Альметьевске на улице Сургутской сегодня, 13 апреля, погиб 28-летний мужчина. Его насмерть придавило потолочной плитой во время демонтажа старого здания цеха в АТП.
- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ", - сообщили в следственном комитете Татарстана.
По версии следствия, причиной происшествия стало нарушение технологического процесса во время разбора строительных конструкций. В настоящее время проводится осмотр места происшествия, идет расследование.