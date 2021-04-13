В Казани из детсада №395 эвакуировали более 200 детей

С места происшествия.
Фото: МЧС Татарстана
В этот вторник, 13 апреля, в экстренные службы Казани поступило сообщение о том, что на улице Серова в детсаду №395 наблюдается задымление, сообщает МЧС Татарстана.
- По сообщению произошло короткое замыкание электрощита без горения в помещении электрощитовой на первом этаже, - уточнили в ведомстве.
Детей перевели в другой детсад.
Фото: МЧС Татарстана
К прибытию пожарных руководство дошкольного учреждения провело эвакуацию 207 детей и 14 своих сотрудников. Никто не пострадал. Причина произошедшего устанавливаются.
пожарные прибыли на место происшествия в считанные минуты.
Фото: МЧС Татарстана
После эвакуации всех воспитанников на время перевели в детсад №97 (ул. Кулахметова, 20А).
Причины замыкания выясняются.
Фото: МЧС Татарстана