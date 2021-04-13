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Происшествия13 апреля 2021 13:10

В Казани из детсада №395 эвакуировали более 200 детей

В дошкольном учреждении произошло задымление
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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С места происшествия.

С места происшествия.

Фото: МЧС Татарстана

В этот вторник, 13 апреля, в экстренные службы Казани поступило сообщение о том, что на улице Серова в детсаду №395 наблюдается задымление, сообщает МЧС Татарстана.

- По сообщению произошло короткое замыкание электрощита без горения в помещении электрощитовой на первом этаже, - уточнили в ведомстве.

Детей перевели в другой детсад.

Фото: МЧС Татарстана

К прибытию пожарных руководство дошкольного учреждения провело эвакуацию 207 детей и 14 своих сотрудников. Никто не пострадал. Причина произошедшего устанавливаются.

пожарные прибыли на место происшествия в считанные минуты.

Фото: МЧС Татарстана

После эвакуации всех воспитанников на время перевели в детсад №97 (ул. Кулахметова, 20А).

Причины замыкания выясняются.

Фото: МЧС Татарстана

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