В Казани из детсада №395 эвакуировали более 200 детей

С места происшествия. Фото: МЧС Татарстана

В этот вторник, 13 апреля, в экстренные службы Казани поступило сообщение о том, что на улице Серова в детсаду №395 наблюдается задымление, сообщает МЧС Татарстана.

- По сообщению произошло короткое замыкание электрощита без горения в помещении электрощитовой на первом этаже, - уточнили в ведомстве.

Детей перевели в другой детсад. Фото: МЧС Татарстана

К прибытию пожарных руководство дошкольного учреждения провело эвакуацию 207 детей и 14 своих сотрудников. Никто не пострадал. Причина произошедшего устанавливаются.

пожарные прибыли на место происшествия в считанные минуты. Фото: МЧС Татарстана

После эвакуации всех воспитанников на время перевели в детсад №97 (ул. Кулахметова, 20А).