В Йошкар-Оле прохожий погиб, когда на него упал рулон рубероида

Мужчину госпитализировали с места происшествия, но он вскоре скончался в больнице. Фото: Олег УКЛАДОВ

Трагический случай в Йошкар- Оле произошел 12 апреля. Утром на крыше одного из многоэтажных домов для разгружали рулоны с рубероидом - предстоял ремонт кровли, рабочие запасались материалами. Один из рулонов скатился вниз и упал на голову прохожего. В результате происшествия 64-летний мужчина был госпитализирован. Он получил не совместимые с жизнью травмы и спустя время скончался в больнице

- Возбуждено уголовное дело по факту гибели мужчины "Причинение смерти по неосторожности", - сообщили в следственном комитете Марий Эл.