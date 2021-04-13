В старом цеху Альметьевска рухнул потолок, один человек погиб

С места происшествия. Фото: МЧС Татарстана

Сегодня, 13 апреля, в 8.40 поступило сообщение из Альметьевска. Там во время демонтажа старого здания АТП на улице Сургутская рухнула потолочная плита. Под ней оказался один из рабочих. Очевидцы самостоятельно вытащить его не смогли.

На место происшествия выехали сотрудники Альметьевского пожарно-спасательного гарнизона. Они и извлекли тело уже погибшего 29-летнего мужчины.

- Обстоятельства произошедшего устанавливаются, - сообщили в МЧС Татарстана.

По предварительным данным, во время работ по демонтажу старого цеха погибший был наверху и пробивал перфоратором отверстия под петли для крана. В этот момент потолочная плита и обрушилась.