За сутки в Татарстане зафиксировали 34 новых случая коронавируса

В Татарстане с начала пандемии зарегистрировали 19 868 случаев коронавируса. Фото: Андрей АБРАМОВ

За минувшие сутки в Татарстане было зафиксировано 34 новых случая заражения коронавирусом. Из них два являются завозными, а 32 – контактными. В этот раз госпитализация понадобилась 13 инфицированным, остальные – 21 человек, получают лечение на дому. Сообщает Минздрав Татарстана.

Что же касается географии распространения инфекции, то за эти сутки больше всего зараженных было выявлено именно в Казани – 15 человек.

Отметим, что, по состоянию на 13 апреля 2021 года, в Татарстане с начала пандемии зарегистрировали 19 868 случаев коронавируса. В 16 973 из них, в том числе в 42 за прошедшие сутки, смогли победить болезнь. Число смертей от инфекции на данный момент замерло на отметке 439 случаев.