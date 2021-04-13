В Татарстане лес затопило канализацией

Фото: eco.tatarstan.ru

В соцсетях появилось сообщение о том, что в Чистопольском районе канализационными стоками затоплен Пристанский лес. Это подтвердилось, когда на место прибыли специалисты Минэкологии Татарстана.

- При обследовании участка совместно с представителями Чистопольского лесничества установлен факт природоохранного нарушения Общая площадь загрязнения составила 550 квадратных метров, - сообщили в ведомстве.

Специалисты взяли на анализы пробы сточной жидкости с местности, прилегающей к канализационному колодцу. Все материалы по факту порчи земель и несоблюдения требований при обращении с отходами для принятия мер были направлены в Минлесхоз Татарстана.