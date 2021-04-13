Wink представляет четвертый сезон сериала «Детство Шелдона» в переводе и озвучке Кураж-Бамбей

15 апреля в Wink состоится эксклюзивная премьера четвертого сезона сериала «Детство Шелдона» в переводе и озвучке от Дениса «Кураж-Бамбей» Колесникова. Четвертый сезон состоит из 18 эпизодов, каждую пятницу в видеосервисе будут выходить две серии в новом переводе.

«Детство Шелдона» — американский ситком, спин-офф популярного комедийного сериала «Теория большого взрыва». Сериал повествует о девятилетнем вундеркинде Шелдоне Купере, который приступает к обучению в средней школе Восточного Техаса. Взрослый Шелдон — один из самых популярных персонажей в «Теории большого взрыва».

В четвертом сезоне зрители узнают, какие приключения ждут гениального мальчика в колледже. Три первых сезона «Детства Шелдона» в переводе Кураж-Бамбей также станут доступны 15 апреля в подписке Wink.

Фото: предоставлено пресс-службой

В Wink представлена большая коллекция фильмов и сериалов в озвучке Кураж-Бамбей: от классической «Теории большого взрыва» до новинок кинопроката.

* * *

Wink — цифровой видеосервис «Ростелекома», который объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 400 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента на любой вкус (60 000 позиций). Wink доступен на экранах домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфоне или планшете (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбуке и компьютере (на видеопортале). Также в сервисе представлены аудиокниги, караоке, облачные игры.

* * *

ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,5 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,8 млн пользователей, из них свыше 6,1 млн — IPTV.

Дочерняя компания «Ростелекома» оператор Tele2 Россия является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим более 46 млн абонентов и лидирующим по индексу NPS (Net Promoter Score) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании.

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.