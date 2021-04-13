Казанский зоопарк начал реконструкцию старой территории

Во время уборки зоопарка Фото: Из материалов пресс-службы

С началом весны Казанский зоопарк начал реконструкцию второй очереди свой территории, которая расположена на улице Ботанической. Ее еще называют "старой территорией". Сейчас там расположены вольеры для зверей и птиц, которые не вошли в африканскую коллекцию зоопарка "Река Замбези".

Сейчас сотрудники предприятия ведут расчистку территории от снега, убирают мусор. В будущем там появятся новые тематические зоны: остров Врангеля, река Уссури и озеро Байкал. Там и разместят зоологическую коллекцию животных, которые объединят в общую группу животных России.

Среди реконструкции - ремонт дома, известного как "Дом Фукса", снос клеток, постройка новых комфортных вольеров. Все это будет связано с водой как источником жизни.

- После зимнего перерыва старая территория зооботсада приводится в порядок, в частности убирается снег. Открытие зоопарка состоится в начале мая, - сообщили в пресс-службе зоопарка.