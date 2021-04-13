В Чебоксарах парад 9 мая пройдет без ветеранов и пенсионеров

Во время заседания правительственной комиссии по вопросу празднования 76-годовщины Победы в Великой Отечественной войны в Чебоксарах министр культуры Чувашии Светлана Каликова сообщила, что для обеспечения безопасности всех присутствующих парад проедет без ветеранов. Не рекомендуют посещать его и тем, кто старше 65 лет.

Репетиции парада уже начались. Проходить он будет на площади Республики.

- Праздник пройдёт с соблюдением всех санитарных норм. В нём будут задействованы пешие колонны сводного полка Чебоксарского гарнизона и военная техника. Также в параде предполагается участие авиации с десантированием парашютистов, - уточнила Каликова.

Репетиции начнутся с торжественного марша пеших колонн. Позднее, 22 и 27 апреля, к ним присоединится военная техника. Для обеспечения безопасности движение транспорта по улице Карла Маркса будет приостановлено 22 и 27 апреля, и 5 мая, когда пройдет генеральная репетиция парада Победы.