В Татарстане иномарка сбила пенсионера-нарушителя, он скончался в больнице

Пострадавшего на "скорой" увезли в больницу Фото: Олег УКЛАДОВ

Смертельный наезд на пешехода произошел 12 апреля в 13.55 в селе Сокуры Лаишевского района республики. Как сообщили в Госавтоинспекции Татарстана, дорожно-транспортное происшествие произошло на 27 километре автодороги Казань - Оренбург в селе Сокуры на улице Державина. Мужчина - 83-летний пенсионер, переходил дорогу в неположенном месте, когда его сбила иномарка "Ниссан".

За рулем легковушки находился 38-летний мужчина. По предварительным данным, на этом участке трассы "Казань-Оренбург" часто происходят аварии, наезда на пешеходов. Местные жители просят установить там безопасные переходы, но пока там посто установлены дорожные знаки о соблюдении скоростного режима.

- По предварительным данным, водитель иномарки не выбрал скорость обеспечивающую безопасность дорожного движения, - сообщили в Госавтоинспекции Татарстана.

Пенсионера доставили в РКБ, но вскоре он скончался от полученных травм.