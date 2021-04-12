Многоуровневый паркинг на Подлужной и жилкомплекс в стиле XIX века: Рустаму Минниханову презентовали застройку в историческом центре Казани

Фото: president.tatarstan.ru

В этот понедельник ,12 апреля, президент Татарстана Рустам Минниханов провел выездное совещание по вопросам застройки исторического центра Казани. Всего на рассмотрение главы республики было предложено пять проектов.

Так, первым из них стал план возведения по адресу: улица Подлужная,6, многоуровневого паркинга на 200 автомобилей. Тут Минниханов отметил, что внешний облик здания должен гармонично вписываться в стилистику окружающей среды и учитывать ландшафтные особенности местности, а также иметь пешеходные связи с улицами Гоголя и Жуковского.

После был рассмотрен проект по строящемуся жилкомплексу на перекрестке улиц Бутлерова и Маяковского, который выдержан в стиле XIX века. Тут застройщик позволил себе отойти от плана и добавил дому четвертый этаж. На что президент Татарстана отметил, что правила немногоэтажности в историческом центре Казани – одной из основных требований. Он поручил привести дом в соответствии с этим.

Также главе региона представили и проект еще одного жилкомплекса на семь домов, который должен разместиться на улице Островского. В конце 2020 года его эскиз отклонили, рекомендовав при этом понизить этажность застройки. Что в итоге и было сделано. Доработанный проект в результате одобрили.

Еще один проект, который был одобрен, - это строительство административного здания по адресу: улица Назарбаева, 37. Тут также последовали предыдущим рекомендациям и увязали масштаб и пропорции здания с окружающей застройкой.

Помимо этого, президента Татарстана ознакомили с концепцией нового комплекса творческих мастерских на улице Ахтямова. Это двухэтажное здание хотят построить с применением элементов исторической промышленной архитектуры. По словам Минниханова здесь нужно только согласовать внешний облик и можно приступать к работам.