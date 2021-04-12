В Татарстане число смертей от коронавируса возросло до 439

Всего с начала пандемии в Татарстане коронавирус обнаружили у 19 834 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 12 апреля, Минздрав Татарстана подтвердил еще одну смерть от коронавируса в республике. Очередной жертвой инфекции стала 72-летняя женщина.

- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован. Выражаем соболезнования родным и близким, - гласит официальное сообщение ведомства.

Таким образом, число смертей от коронавируса в Татарстане возросло до 439. Также напомним, что за прошедшие сутки в республике было выявлено 32 новых случая инфекции. В 10 из них пациентам понадобилась госпитализация, остальные 22 зараженных человека получают лечение на дому.

Всего с начала пандемии в Татарстане коронавирус обнаружили у 19 834 человек. 16 931 из них выздоровел.