В Чувашии зарегистрировали три новые смерти от COVID-19

Число летальных исходов инфекции в республике возросло до 1 287. Фото: Александр ГЛУЗ

12 апреля по информации федерального оперативного штаба по борроьбе с распространением коронавируса, в Чувашии было зарегистрировано три новые смерти от COVID-19. Число летальных исходов инфекции в республике возросло до 1 287. При этом в регионе также за прошедшие сутки выявили еще 45 случаев заражения коронавирусом.

Тем временем в Чувашии продолжают бороться с инфекцией путем массовой вакцинации населения. Как сообщил в этот понедельник региональный Минздрав, для этого в республике было дополнительно открыто еще восемь прививочных пунктов. Так, в данный момент в Чувашии работает 50 пунктов вакцинации, шесть их мобильных версий и восемь прививочных бригад.