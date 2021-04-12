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Коронавирус Covid-1912 апреля 2021 19:28

В Чувашии зарегистрировали три новые смерти от COVID-19

Также в республике за прошедшие сутки выявили еще 45 случаев заражения коронавирусом
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Число летальных исходов инфекции в республике возросло до 1 287.

Число летальных исходов инфекции в республике возросло до 1 287.

Фото: Александр ГЛУЗ

12 апреля по информации федерального оперативного штаба по борроьбе с распространением коронавируса, в Чувашии было зарегистрировано три новые смерти от COVID-19. Число летальных исходов инфекции в республике возросло до 1 287. При этом в регионе также за прошедшие сутки выявили еще 45 случаев заражения коронавирусом.

Тем временем в Чувашии продолжают бороться с инфекцией путем массовой вакцинации населения. Как сообщил в этот понедельник региональный Минздрав, для этого в республике было дополнительно открыто еще восемь прививочных пунктов. Так, в данный момент в Чувашии работает 50 пунктов вакцинации, шесть их мобильных версий и восемь прививочных бригад.