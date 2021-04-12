В Казани из-за гибели рабочего на ТЭЦ «Азино» возбудили уголовное дело

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

ЧП на казанской ТЭЦ «Азино» произошло еще 9 апреля. Все это время шла доследственная проверка, итогом которой и стало возбуждение уголовного дела по статье «нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ», сообщает следственный комитет Татарстана.

- Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - отметили также в ведомстве.

По версии следствия, в тот день 47-летний рабочий занимался монтажными работами на резервуаре для дизтоплива и в один из моментов сорвался с высоты вниз. Страховочный пояс не выдержал веса мужчины, предположительно, из-за неисправности карабина. Рабочий был госпитализирован, но несмотря на все усилия врачей, через несколько часов скончался от полученных травм в больнице.