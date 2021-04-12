В Альметьевском районе Татарстана обнаружили еще одно нефтяное пятно

С места происшествия. Фото: eco.tatarstan.ru

Разлив нефтепродуктов на землю в лесу Альметьевского района обнаружили инспекторы Минэкологии Татарстана в рамках санитарно-экологического двухмесячника. Общая площадь загрязненного участка составила 418 квадратных метров.

- В связи с тем, что предприятие подлежит федеральному государственному экологическому надзору информация направлена в Волжско-Камское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования для принятия мер, - сообщили о предполагаемом виновнике в Минэкологии Татарстана.

Напомним, что на прошлой неделе там же в Альметьевском районе экологи нашли розлив нефтепродуктов около детского лагеря «Орленок». Тогда оказалась загрязнена почва на площади 640 квадратных метров и река Урсалинка.