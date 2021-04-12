Уникальные фото визита Юрия Гагарина в Татарстан опубликовал Госархив республики

Юрий Гагарин на встрече с сотрудницами казанского горсовета. Фото: Госархив Татарстана

В этот понедельник, 12 апреля, отмечается 60-летняя годовщина полета Юрия Гагарина на орбиту Земли. После приземления первый космонавт в мире побывал с визитом не только в различных странах, но и в Татарстане. Произошло это в августе 1967 года. В честь этого Госархив республики опубликовал в своем инстаграме уникальные фото и документы, связанные с визитом Гагарина.

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