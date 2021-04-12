Ворвались в квартиру и задушили: двух жителей Татарстана обвинили в убийстве женщины в Ульяновске

Через несколько дней после убийства мужчин задержали в селе Кайбицы. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

По факту разбоя и убийства женщины в Ульяновске возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям, сообщили в следственном комитете Ульяновской области.

- В совершении данного преступления обвиняются двое жителей Буинского района Татарстана. Следствие будет ходатайствовать о заключении их под стражу, - рассказали в ведомстве.

Так, по версии следствия, вечером 6 апреля мужчины воровались в квартиру на улице Одесская. Там они связали 47-летнюю хозяйку. Злоумышленники забрали у потерпевшей ноутбук, золотые украшения, мобильный телефон и банковскую карту, а после задушили ее.

Тело убитой было найдено только 10 апреля. К этому времени подозреваемые, как утверждает следствие, уже сняли с ее банковской карты свыше 100 тысяч рублей и скрылись в селе Кайбицы (Татарстан). Там их всех двоих и задержали.