Ходил по соседям и просил помочь вынести труп: житель Татарстана вспылил, когда его упрекнули в плохом уходе за женой

Мужчина задержан и его хотят на время следствия заключить под стражу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

10 апреля в одном из частных домов села Старый Баллыкуль Алькеевского района Татарстана по факту обнаружения тела 50-летнего мужчины с ножевыми ранениями возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Сообщает следственный комитет Татарстана.

- По подозрению в совершении преступления задержан 58-летний хозяин дома. Причастность к совершению преступления мужчина признал частично. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, - также отметили в ведомстве.

По версии следствия, в тот день хозяин дома принимал у себя приятеля. Мужчины выпивали. Во время застолья гость начал упрекать подозреваемого в том, что тот плохо ухаживал за своей женой. Отметим, женщина недавно скончалась. На этом фоне между знакомыми и произошел нешуточный конфликт. Он быстро перерос в драку, в ходе которой хозяин зарезал ножом гостя.

После чего он вышел на улицу и стал просить соседей помочь ему вынести из дома труп. Люди услышав об этом тут же вызвали полицию.