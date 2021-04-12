В Ульяновской области подтвердили еще восемь смертей от коронавируса

Всего в области коронавирус был обнаружен у 51 906 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В этот понедельник, 12 апреля, федеральный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил, что в Ульяновской области подтверждены еще восемь смертей от инфекции. Таким образом число летальных исходов инфекции там достигло 1 059.

Кроме того, в регионе за сутки было выявлено 84 новых случаев заражения коронавирусом. Всего же в области он был обнаружен у 51 906 человек.

Также к этому моменту в Ульяновской области от коронавируса привились уже 69 007 человек, из них вторую инъекцию двухкомпонентной вакцины «Спутник V» получили 44 610 человек. В этот понедельник в регион ожидается поставка еще 2 700 доз этого препарата.

- Несмотря на снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией, смертность от этой болезни остается высокой. В связи с этим вакцинация остается нашим важнейшими приоритетом в борьбе с инфекцией. Необходимо, чтобы поставки вакцины шли четко в соответствии с графиком. Случаи нарушения сроков доставки вакцины в регион недопустимы, - отметил на аппаратном совещании врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских.