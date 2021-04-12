Участники «Школы фермера» переняли опыт успешного агробизнеса в Лаишевском районе

Фото: предоставлено пресс-службой

Сразу два передовых сельскохозяйственных предприятия Лаишевского района посетили участники «Школы фермера» Россельхозбанка в рамках выездных практических занятий. Это крестьянское (фермерское) хозяйство «Зарипов Гафур Бурханович», производящее говядину, и сельскохозяйственный снабженческий (торговый) потребительский кооператив «Каусар», занимающийся изготовлением продукции из утиного мяса и конины.

Слушатели по направлению «Молочно-мясное скотоводство» ознакомились с условиями содержания, кормления и ухода за молодняком крупного рогатого скота. Глава КФХ Гафур Зарипов провел обучающимся экскурсию по производственным помещениям и собственному машинно-тракторному парку, продемонстрировал современную сельскохозяйственную технику и показал процесс кормоприготовления. Фермер рассказал, что в основном использует корм собственного производства. Для этого специально выращивается кормовая культура на 850 га земли.

Вторая подгруппа по направлению «Птицеводство» изучила опыт кооператива «Каусар» по изготовлению продукции стандарта «халяль» из утиного мяса. Как сообщили обучающимся, на производстве установлена современная система по переработке мяса, а процесс упаковки готовых продуктов происходит в специальном оборудовании из искусственно-создаваемой камеры.

Особой акцент на практическом занятии был сделан на технологический процесс ощипывания птицы.

- Данная процедура трудоемкая, и занимает достаточно много времени, это я говорю, как фермер, выращивающий птицу. Но здесь же, благодаря современной и экологической методике, этот этап подготовки мяса происходит достаточно быстро и эффективно, что вызывает удивление и восторг, - поделилась своими впечатлениями участница «Школы фермера» Татьяна Кирова.

В рамках встречи участники также изучили технологию первичной обработки птицы, кормление и составление рационов для разных видов сельскохозяйственной птицы.

В ближайшее время у участников «Школы фермера» пройдет еще одно практическое занятие. Своим опытом в достижении успехов в сельскохозяйственной отрасли поделятся владельцы роботизированного комплекса КФХ «Латыпова», который находится в Высокогорском районе.

По итогам всех теоретических и практических занятий участники представят на защиту свои бизнес-проекты, а в завершении получат диплом государственного образца по программе дополнительного образования «Агробизнес фермерского хозяйства». Обучение проводится при финансировании АО «Россельхозбанк» и поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ на базе Казанского государственного аграрного университета.