Жителя Чебоксар отдали под суд за попытку убийства из ревности

Утверждается, что мужчина сходил сначала на кухню за ножом и только после этого напал на потерпевшего. Фото: Александр ЧЕРНОВ

В Чебоксарах закончено расследование уголовного дела 36-летнего местного жителя. Вскоре он предстанет перед судом. Мужчину обвиняют в покушении на убийство, сообщили в следственном комитете Чувашии.

- Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы оснований для признания обвиняемого невменяемым не имеется, - отметили в ведомстве.

Преступление произошло в феврале 2021 года, когда после вечеринки у себя в квартире пьяный мужчина зашел в спальню и увидел, что его сожительница спит на одном диване с 37-летним гостем.

По версии следствия, из ревности мужчина взял с кухни нож и успел нанести им потерпевшему два удара - в область головы и груди. Тут проснулась сожительница и начала защищать раненного. К ней присоединились и другие гости, поэтому злоумышленнику не удалось убить свою жертву. Мужчине вызвали «скорую», и благодаря своевременно оказанной медпомощи он выжил.