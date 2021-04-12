В Казани владельцы частных домов сами засыпали водоотводные канали и теперь их подтапливает

К слову, на подтопление во время весеннего паводка с этого года можно пожаловаться и по системе «Открытая Казань». Фото: Михаил ДЕНИСОВ

Количество обращений жителей Казани в Единую диспетчерскую службу из-за подтопления домов во время паводка выросло в два раза, по сравнению с прошлой весной. Об этом было сообщено в понедельник, 12 апреля, во время совещания в мэрии города. Речь идет о 198 заявках об устранении подтоплений.

- Прошу все ответственные службы держать руку на пульсе, оперативно реагировать на все обращения жителей и ежечасно мониторить ситуацию, – сказал на это мэр Казани Ильсур Метшин.

Львиная доля обращений горожан приходит из Советского, Приволжского и Авиастроительного районов.

Так, например, в первом из них сейчас идут работы по отводу вод на реке Киндерка возле жилмассива Аки в СНТ «Белянкино». Там чистят русло ото льда и убирают засоры, но вода все равно продолжает подступать к домам.

- Проведение этих мероприятий не дает должного эффекта, так как из-за снега выполняется на ощупь. Надо привлечь собственников домохозяйств к расчистке вокруг их участков водоотводных каналов, поврежденных или засыпанных ими, - в свою очередь отметил начальник Управления гражданской защиты Казани Фердинант Тимурханов.

По его словам, зачастую владельцы земельных участков для своего удобства сами засыпают водоотводные каналы и поднимают уровень грунта. Поэтому и происходит подтопление низин. Так, например, в Салмачах это уже произошло с 17 домами.

Отметим, что в связи с весенним паводком для горожан подготовили 15 пунктов временного размещения на 5 208 человек. Туда уже переселили одну семью.

К слову, на подтопление во время весеннего паводка с этого года можно пожаловаться и по системе «Открытая Казань». Только за прошлую неделю туда поступило 72 заявки.