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Общество12 апреля 2021 14:38

В Набережных Челнах ввели карантин по бешенству

Соответствующий указ подписал президент Татарстана Рустам Минниханов
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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На время карантина введен запрет на посещение посторонними территории с очагом бешенства, кроме специалистов.

На время карантина введен запрет на посещение посторонними территории с очагом бешенства, кроме специалистов.

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Из-за случая бешенства животного в Набережных Челнах на территории СНТ «Гидростроитель-1» в Комсомольском районе города ввели карантин. Соответствующий указ подписал президент Татарстана Рустам Минниханов.

Так, согласно документу ограничения, в частности, на ввоз и вывоз животных, за исключением вакцинированных от бешенства и направленных на убой, будут действовать в течении ближайших 60 дней после умерщвления последней зараженной особи.

Также на этот срок действует и запрет на посещение посторонними территории с очагом бешенства, кроме специалистов.