В Казани из магазина похитили и выпотрошили платежный терминал

Раскуроченный аппарат без денег нашли в 100 метрах от магазина, из которого его и похитили. Фото: УМВД Казани

Кража платежного терминала из тамбура продуктового магазина на улице Богатарской в поселке Юдино в Кировском районе города произошла ночью. Злоумышленники взломали входную дверь, сообщили в УМВД Казани.

- К моменту совершения преступления в аппарате находилось свыше 17 тысяч рублей, сам терминал заявитель оценил на сумму в 11 тысяч рублей,- сообщили в полиции города.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье "Кража". Вскоре правоохранители вышли на след подозреваемых и задержали их. Ими оказались ранее не судимые 28-ми и 21-летний местные жители.

- После задержания они признались в краже. Похищенный терминал они выпотрошили и выбросили в 100 метрах от магазина.

Арестовывать парней пока не стали, на время следствия ограничились подпиской о невыезде и надлежащем поведении.