В Чебоксарах многодетная семья из пяти человек отравилась угарным газом

Пока пострадавшие находятся под наблюдением врачей, специалисты выяснили причину их отравления. Фото: Олег УКЛАДОВ

В больницы столицы Чувашии в воскресенье, 11 апреля, в 21.00 доставлены пять человек, все члены одной семьи - родители и трое их детей. Медики диагностировали у пострадавших отравления угарным газом.

- Пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести, - рассказал начальник ЕДДС Чебоксар Александр Малов.

На место происшествия выезжали сотрудники МЧС республики. Они осмотрели частный дом на улице Гремячевской, где проживают пострадавшие, и обнаружили причины их отравления: произошел обвал дымохода, в результате чего отработанные газы скапливались в комнатах.