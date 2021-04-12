В Чебоксарах многодетная семья из пяти человек отравилась угарным газом

Пока пострадавшие находятся под наблюдением врачей, специалисты выяснили причину их отравления.
Фото: Олег УКЛАДОВ
В больницы столицы Чувашии в воскресенье, 11 апреля, в 21.00 доставлены пять человек, все члены одной семьи - родители и трое их детей. Медики диагностировали у пострадавших отравления угарным газом.
- Пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести, - рассказал начальник ЕДДС Чебоксар Александр Малов.
На место происшествия выезжали сотрудники МЧС республики. Они осмотрели частный дом на улице Гремячевской, где проживают пострадавшие, и обнаружили причины их отравления: произошел обвал дымохода, в результате чего отработанные газы скапливались в комнатах.