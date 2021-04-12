Жители Казани сами выберут названия для новых станций метро

Фото: Алина НИЗАМОВА

Сегодня, 12 апреля, на совещании «деловой понедельник» в мэрии Казани глава города Ильсур Метшин сообщил о новом конкурсе. Так, жителям столицы Татарстана предлагается выбрать названия для четырех будущих станций второй линии метро.

- Давайте всем городом примем решение – на всех ресурсах объявим этот народный конкурс и узнаем, как жители хотят назвать станции, - отметил на совещании мэр Казани Ильсур Метшин.

Вторая линия метро все еще строится, поэтому ее будущие станции пока носят рабочие названия: «Улица Академика Сахарова», «100-летие ТАССР», «10-и микрорайон» и «Улица Юлиуса Фучика».

По словам градоначальника, после окончательного выбора названий дизайнеры смогут создать гармоничные с ними концепции оформления. Напомним, что в конце января среди них начался конкурс на лучшую концепцию для каждой из четырех будущих станций. Жюри вроде бы и определило возможных победителей, но их концепции все еще требуют доработки.

Тем временем, власти Казани к оформлению этих станций решили привлечь детей из городских художественных школ. Их рисунки обработают и включат в некий «ковер», который поможет оформить вторую линию метро.