В Татарстане во время пожара в гараже пострадал один человек

Мужчину с ожогами доставили в больницу. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пожар на улице Лесной в деревне Яшь-Кечь Высокогорского района республики начался в 0.06 в воскресенье, 11 апреля. Горел кирпичный гараж местного жителя и его иномарка. Хозяин сам попытался потушить огонь и спасти автомобиль, но то безуспешно - все сгорело.

- Общая площадь возгорания составила 40 квадратных метров, - сообщили в МЧС Татарстана.

В Высокогорскую больницу доставили того самого хозяина - 59-летнего мужчину, у него диагностировали термические ожоги тела 1-2 степени (6-8 %).

Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.