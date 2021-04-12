За минувшие сутки в Татарстане выявили 32 новых случая коронавируса

В регионе с начала пандемии было зарегистрировано 19 834 случая коронавируса. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Татарстане за минувшие сутки было выявлено 32 новых случая коронавируса, сообщает Минздрав республики. Госпитализация понадобилась 10 зараженным. Остальные 22 больных получают лечение на дому. Отметим, что в этот раз большинство инфицированных находится не в Казани (9 человек), а в Набережных Челнах – 14 человек.

По данным Минздрава Татарстана на 12 апреля, в регионе с начала пандемии было зарегистрировано 19 834 случая коронавируса. В 16 931 из них, в том числе и в трех за прошедшие сутки, люди выздоровели, а в 438 скончались.