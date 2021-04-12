Житель Татарстана спас из пожара свою соседку и ее 10-летнего ребенка

Мужчина не стал дожидаться приезда пожарных и кинулся на помощь. Фото: Мария ГОРЕЛОВА

Ночью, в 2.26, в воскресенье, 11 апреля, загорелся дом на улице Грибной в селе Шигали Высокогорского района республики. Возгорание в одноэтажном каркасном жилом доме с мансардой обнаружили соседи, они и вызвали пожарных.

Но один из соседей не стал ждать, когда они приедут - внутри горящего строения все еще находились 45-летняя женщина и ее 10-летний ребенок. Мужчина нашел лестницу, приставил ее к окну второго этажа и помог спастись людям.

- Общая площадь пожара составила 29 квадратных метров, - сообщили в МЧС Татарстана. - Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования