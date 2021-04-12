Камиля хазрат Самигуллина переизбрали главой Духовного управления мусульман Татарстана

Фото: dumrt.ru

Сегодня, 12 апреля, на территории выставочного центра «Казань экспо» проходит XIII съезд Духовного управления мусульман (ДУМ) Татарстана. В нем принимают участие около 1,5 тысяч имамов. Одним из первых вопросов в повестке дня стало избрание руководителя ДУМ республики. Так, его главой в очередной раз стал муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, который переизбирается на этот пост с 2013 года. Отметим, что насъезде был избран и его первый заместитель. Им стал имам казанской мечети Кул Шариф Ильфар Хасанов.

К слову, глава ДУМ республики до этого уже успел обратиться к местным мусульманам в преддверии наступления священного месяца Рамазан, который в этом году начинается 13 апреля.

- Считанные часы остались до наступления месяца Рамазан - великого, священного, долгожданного, лучшего из всех и самого любимого. Я поздравляю вас от всей души и искренне радуюсь, что нам с вами снова выпала возможность встретить Рамазан! – говорится в обращении муфтия. - Рамазан - это месяц очищения от грехов, месяц великой щедрости Всевышнего, единения мусульман. Рамазан – это месяц поста. Держать уразу – один из столпов Ислама, приказ Всевышнего. Рамазан позволяет нам объединиться, погрузиться в атмосферу праздника и молитвенной радости, показать Ислам с наилучшей стороны, как религию красоты, мира, добра, отзывчивости, гостеприимства. Прошу не забывать о мерах защиты от коронавируса.