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Происшествия12 апреля 2021 10:04

В Татарстане во время пожара пострадал пенсионер

Надышавшегося дымом мужчину госпитализировали
Николай МЕДВЕДЕВНиколай МЕДВЕДЕВ
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С места происшествия

С места происшествия

Фото: МЧС Татарстана

Пожар в многоэтажке на улице Мусы Джалиля в поселке ГЭС Набережных Челнов начался сегодня, 12 апреля, утром. Заметив дым из квартиры 61-летнего пенсионера, соседи вызвали пожарных.

Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС Татарстана вывели 61-летнего хозяина квартиры. Пострадавший к этому времени уже надышался угарным газом. Его госпитализировали с диагнозом "Отравление продуктами горения".

Выяснилось, что горели вещи и мебель на кухне. Общая площадь возгорания составила четыре квадратных метра, сообщили в МЧС республики. С огнем удалось быстро справиться.

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