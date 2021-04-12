В Татарстане во время пожара пострадал пенсионер

С места происшествия Фото: МЧС Татарстана

Пожар в многоэтажке на улице Мусы Джалиля в поселке ГЭС Набережных Челнов начался сегодня, 12 апреля, утром. Заметив дым из квартиры 61-летнего пенсионера, соседи вызвали пожарных.

Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС Татарстана вывели 61-летнего хозяина квартиры. Пострадавший к этому времени уже надышался угарным газом. Его госпитализировали с диагнозом "Отравление продуктами горения".

Выяснилось, что горели вещи и мебель на кухне. Общая площадь возгорания составила четыре квадратных метра, сообщили в МЧС республики. С огнем удалось быстро справиться.