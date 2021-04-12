В Казани возле моста Миллениум под лед провалился рыбак

Все, что нашли на месте рыбалки Фото: МЧС Татарстана

Сообщение о том, что на льду реки Казанка возле моста Миллениум в столице Таарстана нашли вещи одного из рыбаков, но его самого никто не видел, поступило в воскресенье, 11 апреля в 17.35. Выехавшие на место происшествия инспекторы ГИМС на судне на воздушной подушке "Хивус" на месте происшествия обнаружили на месте провала личные вещи пропавшего. К поискам приступили водолазы Поисково-спасательной службы РТ.

- В 21.20 водолазы Поисково-спасательной службы республики сумели поднять с четырех метровой глубины в 30 метрах тело 45-летнего мужчины, - сообщили в МЧС Татарстана.