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Происшествия12 апреля 2021 9:02

В Казани возле моста Миллениум под лед провалился рыбак

Его тело смогли отыскать через несколько часов водолазы МЧС Татарстана
Николай МЕДВЕДЕВНиколай МЕДВЕДЕВ
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Все, что нашли на месте рыбалки

Все, что нашли на месте рыбалки

Фото: МЧС Татарстана

Сообщение о том, что на льду реки Казанка возле моста Миллениум в столице Таарстана нашли вещи одного из рыбаков, но его самого никто не видел, поступило в воскресенье, 11 апреля в 17.35. Выехавшие на место происшествия инспекторы ГИМС на судне на воздушной подушке "Хивус" на месте происшествия обнаружили на месте провала личные вещи пропавшего. К поискам приступили водолазы Поисково-спасательной службы РТ.

- В 21.20 водолазы Поисково-спасательной службы республики сумели поднять с четырех метровой глубины в 30 метрах тело 45-летнего мужчины, - сообщили в МЧС Татарстана.

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