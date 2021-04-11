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Коронавирус Covid-1911 апреля 2021 18:12

В Татарстане зарегистрировали еще три смерти от коронавируса

Очередными жертвами инфекции стали две женщины и один мужчина
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Число летальных исходов COVID-19 в Татарстане возросло до 438.

Число летальных исходов COVID-19 в Татарстане возросло до 438.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

11 апреля Минздрав Татарстана подтвердил в республике еще три смерти от коронавируса. Очередными жертвами инфекции стали 84-х и 80-ти летние женщины, а также 84-х летний мужчина. Таким образом, число летальных исходов COVID-19 в Татарстане возросло до 438.

Напомним, что за прошедшие сутки в регионе также было выявлено 34 новых случая заражения коронавирусом. Девяти больным понадобилась госпитализация. Оставшиеся 25 инфицированных лечатся на дому.

Всего с начала пандемии в Татарстане коронавирус был обнаружен у 19 802 человек. Из них 16 928 человек смогли выздороветь.