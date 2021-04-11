В Ульяновской области зарегистрировали еще четыре смерти от COVID-19

Кроме того, в области за прошедшие сутки выявили 85 новых случаев коронавируса. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным федерального оперштаба по борьбе с распространением корнавируса на 11 апреля, в Ульяновской области было зарегистрировано еще четыре смерти от COVID-19. Таким образом, в регионе от инфекции скончался уже 1 051 человек. Кроме того, в области за прошедшие сутки выявили 85 новых случаев коронавируса. Всего там таковых было зафиксировано 51 822 случая.

Тем временем Минздрав Ульяновской области рекомендует госпитализировать пациентов, которые старше 60 лет. Причем делать это нужно независимо от тяжести симптомов. В Ведомстве также отмечают, что в области участились случаи позднего обращения за медпомощью пациентов с подозрением на коронавирус. Это необходимо делать при первых подозрительных симптомах.

Кроме того, в регионе, чтобы избежать очередной волны заболевания COVID-19, хотят поддерживать темпы массовой вакцинации на уровне 5 000 человек в день. Сейчас этот показатель в Ульяновской области равен 1 800 привитым за день.