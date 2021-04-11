За сутки в Татарстане выявили 34 новых случаев коронавируса

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 19 802 случая COVID-19. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В это воскресенье, 11 апреля, Минздрав Татарстана сообщил, что в республике за прошедшие сутки было выявлено 34 новых случаев коронавируса – все они являются контактными. При этом госпитализация понадобилась лишь девяти пациентам, остальные 25 заразившихся получают лечение, находясь у себя дома.

Что касается географии распространения коронавируса в Татарстане, то в этот раз больше всего инфицированных выявили в Казани (15 человек) и в Набережных Челнах (8 человек).

Всего же с начала пандемии в регионе зарегистрировано 19 802 случая COVID-19. В 16 928 из них, в том числе в 13 за минувшие сутки, люди смогли победить болезнь. В свою очередь число смертей от коронавируса на данный момент находится на отметке 435 случаев.