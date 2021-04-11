Жители Казани жалуются на автобусы около ТЦ «Кольцо»

Нормально высадить пассажиров так же мешает множество припаркованных машин, в том числе и такси. Фото: Мария ЛЕНЦ

Горожане в соцсетях указывают на проблему в центре Казани у ТЦ «Кольцо». По их словам, водители автобусов высаживают пассажиров прямо на дороге, а то и вовсе не доезжают до остановки.

Причины в данной проблеме казанцы видят в том, что в том месте проложено слишком много маршрутов общественного транспорта, вот он там и скапливаются автобусы. Отсюда, мол, такое столпотворение и неразбериха. Чтобы этого не происходило, люди предлагают перенести остановку чуть подальше, потому как автобусам нормально высадить пассажиров так же мешает множество припаркованных машин, в том числе и такси.