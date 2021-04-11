Из-за весеннего паводка в Азнакаевском районе Татарстана подтопило мост

Движение оп мосту временно прекращено. Фото: МЧС Татарстана

11 апреля МЧС Татарстана сообщило, что в Азнакаевском районе около села Тумутук в ходе весеннего паводка на реке Ик подтопило низководный автомобильный мост.

- Уровень воды вблизи села составляет 81 сантиметр (низководный мост, максимальный уровень 80 сантиметров), высота перелива составляет один сантиметр. Данная территория взята под особый контроль и обеспечен непрерывный мониторинг паводковой обстановки, - уточняют в чрезвычайном ведомстве.

Чтобы попасть в указанный населенный пункт придется воспользоваться объездной дорогой через город Октябрьский (Башкортостан), преодолев при этом 74 километра.