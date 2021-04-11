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Коронавирус Covid-1911 апреля 2021 12:03

В Чувашии подтвердили еще шесть смертей от коронавируса

Число летальных исходов в республике достигло 1 284
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Кроме того, там за прошедшие сутки было выявлено 43 новых случая заражения коронавирусом.

Кроме того, там за прошедшие сутки было выявлено 43 новых случая заражения коронавирусом.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В это воскресенье, 11 апреля, федеральный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил, что в Чувашии подтверждены еще шесть смертей от инфекции. Таким образом, число летальных исходов в республике достигло 1 284. Кроме того, там за прошедшие сутки было выявлено 43 новых случая заражения коронавирусом. Всего же в регионе за все время обнаружили 23 263 инфицированных человека.

Пока самым эффективным способом борьбы с корнавирусом остается вакцинация. И тут Минздрав Чувашии сообщает, что в Чебоксарах в микрорайоне «Новый город» откроется очередной прививочный пункт. Он будет работать в офисе отделения общей врачебной практики (семейной медицины) больницы №1 по адресу: ул. Новгородская, 40, кабинет №4.

Открытие пункта вакцинации запланировано на 19 апреля. Соответственно записаться туда на прививку можно будет в тот же день. Для этого необходимо воспользоваться порталом госуслуг, позвонить по телефонам: 8 (8352) 70-02-42, 26-03-03 и 122, а также прийти самим на прием к врачу.